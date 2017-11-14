В Волгограде внедорожник без водителя протаранил КПП со сторожем
Сегодня, 11:17ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В минувший понедельник днем в Ворошиловском районе автомобиль Mitsubishi Pajero Sport попал в ДТП на территории ГСК «Даргора №2», едва не погубив местного сторожа.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 14.15 внедорожник наехал на помещение контрольно-пропускного пункта (КПП) гаражного кооператива на улице Максимовский разъезд.
Перед этим 66-летний водитель иномарки остановился перед КПП и вышел из машины. А автомобиль начал самопроизвольное движение.
Во время аварии в строении находилась 67-летняя женщина-сторож. Она получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
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