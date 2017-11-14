В Волгограде внедорожник без водителя протаранил КПП со сторожем

В минувший понедельник днем в Ворошиловском районе автомобиль Mitsubishi Pajero Sport попал в ДТП на территории ГСК «Даргора №2», едва не погубив местного сторожа.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, примерно в 14.15 внедорожник наехал на помещение контрольно-пропускного пункта (КПП) гаражного кооператива на улице Максимовский разъезд.

Перед этим 66-летний водитель иномарки остановился перед КПП и вышел из машины. А автомобиль начал самопроизвольное движение.