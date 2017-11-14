В Волгограде осудят астраханца, похитившего взятку в 7 миллионов рублей

В Ворошиловском районном суде города Волгограда принято к рассмотрению уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве 43-летнего жителя Астрахани (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как установили следователи, мужчина похитил у знакомого коммерсанта 7 миллионов рублей. Эти деньги в прошлом году директор коммерческой организации дал обвиняемому для подкупа руководства структурного подразделения одной из крупных торговых сетей.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, коммерсант таким образом хотел добиться заключения контрактов на проектирование гипермаркетов. Однако деньги не дошли до тех, кому они предназначались.

«Полученные денежные средства обвиняемый никому не передавал, а похитил деньги, распорядившись ими по своему усмотрению», – сообщила представитель облпрокуратуры.

В ходе расследования уголовного дела, которое проводило СУ СКР по Волгоградской области, мужчина признал свою вину.

Обвиняемый будет ждать приговора, находясь по стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.