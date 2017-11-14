В регионе наказали семерых таможенников, скрывавших свои банковские счета

В Волгоградской области сразу несколько сотрудников таможенных органов были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.

Наказание последовало после проверки, проведенной Волгоградской транспортной прокуратурой на постах Астраханской таможни.

Надзорный орган установил, что информация в сведениях о доходах за 2016 го, поданных в кадровое подразделение должностными лицами Волжского, Михайловского, Советского и Красноармейского таможенных постов, не в полной мере соответствует действительности.

Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, основным нарушением стал факт сокрытия сведений о счетах в банках и находящихся на них денежных средствах.

По результатам проверок начальнику Астраханской таможни внесено представление об устранении нарушений закона. Семеро должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.