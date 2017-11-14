В новоаннинском хуторе выясняют причины смерти престарелых супругов
Сегодня, 21:56ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: trk7.ru
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Во вторник днем жители хутора Черкесовский Новоаннинского района сообщили в полицию о погибших соседях. Тела 87-летнего мужчины и его 86-летней супруги были обнаружены днем в собственном частном доме.
Новоаннинский межрайонный следственный отдел Следственного управления СКР по Волгоградской области по данному факту уже организовал доследственную проверку.
Пока известно, что пенсионеры жили вдвоем. Их тела были обнаружены в запертом изнутри доме.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, в доме окна и двери был плотно закрыты. В это же время на полную мощь работала кирпичная печь, переделанная под газовое отопление.
Во время осмотра дома температура в помещении составляла почти 50 градусов тепла.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Тела погибших пенсионеров направлены на судебно-медицинское исследование.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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