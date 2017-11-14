В Котово после вмешательства прокуратуры власти обновили мостовой переход

Прокуроратура Котовского района через суд добилась от местных властей выполнения требования по обеспечению безопасного проезда к ряду жилых домов по улицам Лапшинской и Горной.

Ранее по обращению местных жителей надзорный орган провел проверку. Было установлено, что к указанным домам существует только единственный подъезд по мостовому переходу через ручей. Однако он находился в аварийном состоянии.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, на накренившемся мосту имелись просадки и искривления несущих конструкций. Разумеется, к жителям домов не могли подъехать ни скорая помощь, ни пожарные.

По результатам проверки прокурор Котовского района обратился с иском в суд, чтобы обязать городскую администрацию обеспечить проезд к домам.