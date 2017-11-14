Россельхознадзор задержал на станции Качалино 66,5 тонн кормовых добавок
Продукция был задержана в пункте ветеринарного оформления на станции Качалино, сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
В ходе досмотра государственным инспектором отдела Государственного ветеринарного контроля и надзора на Государственной границе РФ и транспорте установлено, что в сопроводительных документах дата выработки продукции на маркировке не соответствует дате выдачи ветеринарного свидетельства.
Этого было достаточно для принятия решения о запрете выпуска груза со станции.
В Россельхознадзоре напомнили, что ветеринарные сопроводительные документы подтверждают эпизоотическое благополучие места производства продукции, а также ее качество и безопасность. Их отсутствие является грубым нарушением ветеринарного законодательства.
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