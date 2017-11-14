Под Волгоградом задержали автовоз, который вез в Дагестан угнанную иномарку

Накануне в Новониколаевском районе на трассе Москва-Волгоград в ходе проверки автовоза MAN инспекторы ГИБДД обнаружили похищенную в столице легковую иномарку.

Остановленный на 665-ом километре федеральной трассы большегруз направлялся в Махачкалу. Он вез в Дагестан иномарки с пробегом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

У автоинспекторов вызвала сомнение подлинность документов на один из автомобилей. Причем, стражи порядка при его осмотре обнаружили, что VIN-номер кузова Mercedes-Benz имеет следы механического воздействия.

Когда стали проверять машину по базе данных ГИБДД, то выяснилось, что иномарку в настоящее время разыскивают в Москве.