Под Волгоградом задержали автовоз, который вез в Дагестан угнанную иномарку
Сегодня, 13:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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Накануне в Новониколаевском районе на трассе Москва-Волгоград в ходе проверки автовоза MAN инспекторы ГИБДД обнаружили похищенную в столице легковую иномарку.
Остановленный на 665-ом километре федеральной трассы большегруз направлялся в Махачкалу. Он вез в Дагестан иномарки с пробегом, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
У автоинспекторов вызвала сомнение подлинность документов на один из автомобилей. Причем, стражи порядка при его осмотре обнаружили, что VIN-номер кузова Mercedes-Benz имеет следы механического воздействия.
Когда стали проверять машину по базе данных ГИБДД, то выяснилось, что иномарку в настоящее время разыскивают в Москве.
Водителя автовоза доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. По данному факту проводится проверка.
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