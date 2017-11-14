Под Волгоградом по осколкам фары ищут КАМАЗ, задавивший велосипедиста
Сегодня, 17:20ПроисшествияВиталий КошелевФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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Сегодня утром между 06:00 и 07:00 на 45-м км автодороги Цимлянск - Нижнегнутов – Чернышковский грузовик совершил наезд на 57-летнего мужчину-велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части.
Мужчина скончался от полученных травм, а водитель автомобиля скрылся.
Полицейским пришлось устанавливать марку автомобиля-убийцы по мельчайшим уликам. В частности, на месте ДТП были обнаружены осколки фары, повторителя указателя поворота и фрагмент надписи грузовика.
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Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, по последней информации разыскивается автомашина «КАМАЗ» серого цвета, на радиаторной решетке отсутствует буква «К» в надписи марки автомобиля, у грузовика разбита правая фара и правый указатель поворота.
Полицейские просят возможных очевидцев аварии, запомнивших номер автомобиля, или других свидетелей, видевших схожий с описанием КАМАЗ, обращаться в дежурную часть или по тел. 02.
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