Оперативники задержали троих волгоградцев за сбыт подслушивающих устройств

В Волгограде полицейские вместе с сотрудниками регионального Управления ФСБ выявили факты незаконного оборота специальных технических средств для прослушки. Уже задержано трое подозреваемых.

На данный момент оперативникам известно, что еще в прошлом году 38-летний волгоградец через интернет купил 4 устройства в виде GPS-трекеров со слотом для SIM-карты и микрофонами, которые позволяли незаметно записывать звук.

Затем запрещенные к обороту спецсредства мужчина продал 66-летнему жителю Котовского района, который сбыл товар своему знакомому.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обысков по местам жительства подозреваемых полицейские изъяли 2 подслушивающих устройства, 2 телефона, 4 SIM-карты и 1 ноутбук.

Задержанные в содеянном сознались. Возбуждено уголовное дело по ст.138.1. УК РФ – «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». Максимальным наказанием по этой статье может стать лишение свободы на срок до 4 лет.