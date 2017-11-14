На трассе «Москва-Волгоград» у водителя иномарки изъяли 1,5 кг черной икры

Жителю города Калуги оказалось не суждено привезти домой приобретенную в Астраханской области браконьерскую продукцию. Его автомобиль Toyota Land Cruiser 200, в котором он вез черную икру, сотрудники ДПС остановили на трассе Москва-Волгоград во Фроловском районе.

Проверяя документы, стражи порядка заметили, что водитель сильно нервничает, и решили провести досмотр машины. В итоге были обнаружены 6 банок с черной икрой общим весом 1,5 кг, а также туша рыбы осетровых видов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По словам владельца иномарки, все это он купил для себя на одном из астраханских рынков.

Тем не менее, рыбная продукция была изъята и направлена на ихтиологическое исследование.