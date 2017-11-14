На трассе «Москва-Волгоград» у водителя иномарки изъяли 1,5 кг черной икры
Проверяя документы, стражи порядка заметили, что водитель сильно нервничает, и решили провести досмотр машины. В итоге были обнаружены 6 банок с черной икрой общим весом 1,5 кг, а также туша рыбы осетровых видов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По словам владельца иномарки, все это он купил для себя на одном из астраханских рынков.
Тем не менее, рыбная продукция была изъята и направлена на ихтиологическое исследование.
От результатов зависит, будет ли возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 258.1 УК РФ – «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации».
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