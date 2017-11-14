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На маршрутке №36, попавшей утром в ДТП, была установлена шипованная резина
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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На маршрутке №36, попавшей утром в ДТП, была установлена шипованная резина

Сегодня, 13:32ПроисшествияФото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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