На маршрутке №36, попавшей утром в ДТП, была установлена шипованная резина
В районе Мамаева кургана ее водитель не успел совершить экстренное торможение и врезался в остановившуюся на светофоре грузовую ГАЗель.
Журналисты ряда СМИ в качестве причины поспешили назвать непредусмотрительность водителя и летнюю или же «лысую» резину микроавтобуса. При этом, как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, почти все черпали информацию из соцсетей и не потрудились проверить ее по официальным каналам. На деле же инспекторы ДПС установили факт установки на маршрутном микроавтобусе «Фиат» шипованной зимней резины.
А ДТП, к слову обошедшееся без пострадавших, произошло из-за несоблюдения водителем маршрутки безопасной дистанции перед впереди идущим транспортом.
Полицейские просят представителей СМИ публиковать информацию, ссылаясь на официальные источники и перепроверять слова очевидцев, а также посты в социальных сетях.
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