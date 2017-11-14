На маршрутке №36, попавшей утром в ДТП, была установлена шипованная резина

Непроверенная информация может оказаться недостоверной. Это правило сегодня получило очередное подтверждение в ситуации с освещением в СМИ ДТП с маршруткой №36.

В районе Мамаева кургана ее водитель не успел совершить экстренное торможение и врезался в остановившуюся на светофоре грузовую ГАЗель.

Журналисты ряда СМИ в качестве причины поспешили назвать непредусмотрительность водителя и летнюю или же «лысую» резину микроавтобуса. При этом, как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, почти все черпали информацию из соцсетей и не потрудились проверить ее по официальным каналам. На деле же инспекторы ДПС установили факт установки на маршрутном микроавтобусе «Фиат» шипованной зимней резины.

А ДТП, к слову обошедшееся без пострадавших, произошло из-за несоблюдения водителем маршрутки безопасной дистанции перед впереди идущим транспортом.