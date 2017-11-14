Любовь к вейпингу грозит пассажиру самолета Ростов-Москва 15 сутками ареста
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Волгограда, самолет авиакомпании «Победа» сел в волгоградском аэропорту в 18:11. Командир экипажа принял такое решение из-за поведения мужчины 1989 года рождения - он закурил в туалете электронную сигарету и на все просьбы бортпроводников не нарушать правила полетов отвечал отказом.
После приземления нарушитель был передан в руки сотрудников транспортной полиции. В отношении мужчины был составлен протокол об административном правонарушении. По статье «Невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» вейперу грозит от 2 до 5 тысяч рублей штрафа или арест на срок до 15 суток.
В 19:13 самолет отправился в столицу, но уже без любителя подымить.
Напомним, в августе нынешнего года курение пассажирки в туалете стало причиной экстренной посадки в Волгограде «Боинга», летевшего в Москву из Махачкалы.
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