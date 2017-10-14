В Волжском подозрительный пакет парализовал работу ТРК «ВолгаМолл»

Сегодня около 14:00 в городе-спутнике Волгограда один из охранников ТРК «ВолгаМолл» заметил в урне подозрительный пакет.

После этого было принято решение эвакуировать людей из помещений, которые расположены в непосредственной близости от неизвестного предмета.