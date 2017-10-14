В Волжском подозрительный пакет парализовал работу ТРК «ВолгаМолл»
Сегодня, 15:43ПроисшествияВиталий КошелевФото: Серёжа Местный/ vk.com/jest_vlz?z=photo-92936139_456245120%2Fwall-92936139_111030
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Сегодня около 14:00 в городе-спутнике Волгограда один из охранников ТРК «ВолгаМолл» заметил в урне подозрительный пакет.
После этого было принято решение эвакуировать людей из помещений, которые расположены в непосредственной близости от неизвестного предмета.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, в настоящее время территория торгово-развлекательного комплекса оцеплена, на месте работают сотрудники экстренных служб, в том числе полицейские кинологи с собаками. По данным на 15:00 отбоя тревоги пока нет.
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