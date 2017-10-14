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В Волжском подозрительный пакет парализовал работу ТРК «ВолгаМолл»
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волжском подозрительный пакет парализовал работу ТРК «ВолгаМолл»

Сегодня, 15:43ПроисшествияВиталий КошелевФото: Серёжа Местный/ vk.com/jest_vlz?z=photo-92936139_456245120%2Fwall-92936139_111030
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