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В Волгограде задержан водитель-беглец, не заметивший сбитого школьника
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Волгограде задержан водитель-беглец, не заметивший сбитого школьника

Сегодня, 10:12ПроисшествияФото: http://lipatoday.blogspot.ru
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