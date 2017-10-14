В Волгограде задержан водитель-беглец, не заметивший сбитого школьника
Напомним, резонансное ДТП произошло 11 октября около 8:00 в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от остановки «Монолит».
Автомобильналетел на 13-летнего подростка, притормозил, а затем водитель снова ударил «по газам», даже не узнав, остался ли жив юный пешеход. Пострадавший получил перелом ноги, многочисленные ушибы и был госпитализирован.
Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, и хотя у них было не так много зацепок - серебристый (белый) цвет машины и предполагаемая марка - Skoda или Volkswagen Polo, установили беглеца.
Им оказался 28-летний мастер цеха промышленного предприятия. В момент ДТП он управлял Volkswagen Polo. Мужчина высказал версию, что попросту не заметил, как сбил школьника, хотя, судя по характеру травм подростка, удар был достаточно сильный.
За оставления водителем места аварии мировой суд Краснооктябрьского района уже лишил водителя прав сроком на один год. По факту самого ДТП разбирательства продолжаются.
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