В Волгограде задержан водитель-беглец, не заметивший сбитого школьника

Водитель, из-за которого автоинспеторы объявляли в Волгограде план «Перехват», наконец задержан.

Напомним, резонансное ДТП произошло 11 октября около 8:00 в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от остановки «Монолит».

Автомобильналетел на 13-летнего подростка, притормозил, а затем водитель снова ударил «по газам», даже не узнав, остался ли жив юный пешеход. Пострадавший получил перелом ноги, многочисленные ушибы и был госпитализирован.

Полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия, и хотя у них было не так много зацепок - серебристый (белый) цвет машины и предполагаемая марка - Skoda или Volkswagen Polo, установили беглеца.

Им оказался 28-летний мастер цеха промышленного предприятия. В момент ДТП он управлял Volkswagen Polo. Мужчина высказал версию, что попросту не заметил, как сбил школьника, хотя, судя по характеру травм подростка, удар был достаточно сильный.