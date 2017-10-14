В Волгограде мужчина прыгнул с эстакады и приземлился под колеса легковушки

Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, по предварительным данным, пострадавшему 60 лет. Мотивы, толкнувшие мужчину на роковой шаг, устанавливаются.

Со второго уровня автомобильной развязки, который образует эстакаду, вниз спрыгнул мужчина. Он приземлился прямо под колеса проезжавшего автомобиля. Машина успела затормозить, но пострадавший получил крайне тяжелые травмы при падении. Его увезла «скорая».

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