Под Волгоградом два брата погибли в гараже, ремонтируя машину
Сегодня, 13:33ПроисшествияВиталий КошелевФото: motor.kz
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Трагично завершилась починка автомобиля двумя жителями Серафимовича. Накануне вечером родные братья 27-ми лет и 32-х лет спустились в гараж, рядом с их частным домовладением.
Им предстояло поменять запчасти на «ВАЗ-2112». Чтобы работать было веселее, мужчины взяли с собой спиртное. После захода солнца в гараже, где не было отопления, стало прохладно. Братья завели двигатель, забыв об элементарной технике безопасности – они не потрудились открыть дверь гаража и обеспечить доступ свежего воздуха.
Как рассказал корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» руководитель Серафимовичского МрСО СУ СК РФ по Волгоградской области Артем Дегтярев, сегодня рано утром тела задохнувшихся угарным газом братьев в гараже обнаружила их мать. По факту гибели мужчин следователи проводят проверку.
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