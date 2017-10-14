Под Волгоградом два брата погибли в гараже, ремонтируя машину

Трагично завершилась починка автомобиля двумя жителями Серафимовича. Накануне вечером родные братья 27-ми лет и 32-х лет спустились в гараж, рядом с их частным домовладением.

Им предстояло поменять запчасти на «ВАЗ-2112». Чтобы работать было веселее, мужчины взяли с собой спиртное. После захода солнца в гараже, где не было отопления, стало прохладно. Братья завели двигатель, забыв об элементарной технике безопасности – они не потрудились открыть дверь гаража и обеспечить доступ свежего воздуха.