Жителя городищенского хутора знакомый пытался зарезать кухонным ножом
Сегодня, 16:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ru.sputnik.kg
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Воскресный вечер не задался для 37-летнего жителя одного из хуторов Городищенского района. Мужчина едва не погиб от ножевого ранения во время застолья со своим знакомым.
Пострадавший был доставлен в больницу города Волгограда, где врачи диагностировали у пациента проникающее колото-резаное ранение левой половины груди.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции по горячим следам установили личность и задержали подозреваемого. 37-летний знакомый потерпевшего рассказал, что в ходе застолья возникла ссора, и он своего оппонента ударил кухонным ножом.
Возбуждено уголовное дело по ч 2 ст.111 УК РФ. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит провести за решеткой до 10 лет.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей