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Жителя городищенского хутора знакомый пытался зарезать кухонным ножом
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Жителя городищенского хутора знакомый пытался зарезать кухонным ножом

Сегодня, 16:01ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ru.sputnik.kg
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