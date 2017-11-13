Жителя городищенского хутора знакомый пытался зарезать кухонным ножом

Воскресный вечер не задался для 37-летнего жителя одного из хуторов Городищенского района. Мужчина едва не погиб от ножевого ранения во время застолья со своим знакомым.

Пострадавший был доставлен в больницу города Волгограда, где врачи диагностировали у пациента проникающее колото-резаное ранение левой половины груди.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, сотрудники полиции по горячим следам установили личность и задержали подозреваемого. 37-летний знакомый потерпевшего рассказал, что в ходе застолья возникла ссора, и он своего оппонента ударил кухонным ножом.