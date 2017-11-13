Возбужденные саратовские полицейские устроили дебош рядом со стрип-клубом

Командировку в Волгоград двое саратовских полицейских запомнят надолго. Неизвестно посещали ли стражи порядка военно-исторические места города-героя, но накануне ночью они совершенно точно было в злачном месте – стрип-клубе «69» в Центральном районе Волгограда и покинули заведение со скандалом.

Гости, которые были в буквальном смысле - не в форме, не согласились с суммой выставленного счета и стали спорить с администратором. Последний вызвал сотрудников ЧОПа, а те уже попытались провести с саратовскими стражами порядка профилактическую беседу. Разгоряченные алкоголем и возбужденные гости продолжили скандалить и стали оскорблять сотрудников ЧОПа. Затем на помощь последним подоспели сотрудники Росгвардии. Пришлось даже вызывать оперативного дежурного волгоградской полиции, который уполномочен урегулировать такие межведомственные конфликты. Из стрип-клуба саратовских гостей доставили прямо в отделение полиции.

На беду приезжих полицейских произошедшее попало на видео, которое очень быстро набрало популярность в соцсетях.