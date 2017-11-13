Возбужденные саратовские полицейские устроили дебош рядом со стрип-клубом
Гости, которые были в буквальном смысле - не в форме, не согласились с суммой выставленного счета и стали спорить с администратором. Последний вызвал сотрудников ЧОПа, а те уже попытались провести с саратовскими стражами порядка профилактическую беседу. Разгоряченные алкоголем и возбужденные гости продолжили скандалить и стали оскорблять сотрудников ЧОПа. Затем на помощь последним подоспели сотрудники Росгвардии. Пришлось даже вызывать оперативного дежурного волгоградской полиции, который уполномочен урегулировать такие межведомственные конфликты. Из стрип-клуба саратовских гостей доставили прямо в отделение полиции.
На беду приезжих полицейских произошедшее попало на видео, которое очень быстро набрало популярность в соцсетях.
Уже в обед 12 ноября непосредственное начальство нарушителей спокойствия отреагировало. Так согласно официальному заявлению ГУ МВД РФ по Саратовской области, размещенному на сайте ведомства, в отношении провинившихся сотрудников назначена проверка. Если будет доказано, что они нарушили общественный порядок, то героев видеоролика уволят по отрицательным мотивам.
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