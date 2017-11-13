Волжанин, случайно отравивший двух своих детей, получил реальный срок

Волгоградский областной суд ужесточил приговор 24-летнему волжанину, который был осужден по ст.109 ч.3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Как ранее сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», 1 мая в Волжском в одной из квартир дома на улице Пушкина были обнаружены тела полуторагодовалого мальчика и его четырехмесячной сестры. Перед этим родители накормили их кашей и уложили спать. Но дети уже не проснулись. Уже тогда у следователей возникли подозрения, что малыши отравились сильнодействующим ядовитым веществом.

Потом выяснилось, что накануне была проведена обработка квартиры средством для уничтожения тараканов. В ходе осмотра помещения следователи обнаружили порошкообразное вещество на поверхностях электрической конфорки и деревянной тумбы. Его следы также оказались на ложке, детских бутылочках и другой посуде.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, установлено, что глава семьи, которому надоело видеть в квартире тараканов, решил прибегнуть к радикальному способу решения проблемы: он принес с работы сильнодействующий химикат, предназначенный для использования только в промышленных целях. Причем молодой человек знал, что в жилых помещениях такие сильные инсектициды применять опасно.

В сентябре Волжский городской суд вынес наказание мужчине в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Однако, как сообщает пресс-служба горсуда, приговор в связи с его мягкостью был обжалован участвующим в деле гособвинителем.