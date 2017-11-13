Во Фроловском районе пожилая пара на Daewoo Matiz врезалась в самосвал

В минувшее воскресенье под Фролово 73-летний водитель Daewoo Matiz столкнулся с попутным грузовиком. В результате аварии пострадали три человека.

В шестом часу вечера иномарка и самосвал САЗ-3507, которым управлял 29-летний водитель, двигались в одном направлении – в сторону хутора Ветютнев. Столкновение автомобилей произошло на 7 километре трассы.

В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области объяснили причину аварии тем, что пенсионер, управлявший Daewoo Matiz, ехал с большой скоростью, не учитывая сложные дорожные и метеорологические условия.