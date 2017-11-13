Во Фроловском районе пожилая пара на Daewoo Matiz врезалась в самосвал
Сегодня, 12:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ekburg.tv
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В минувшее воскресенье под Фролово 73-летний водитель Daewoo Matiz столкнулся с попутным грузовиком. В результате аварии пострадали три человека.
В шестом часу вечера иномарка и самосвал САЗ-3507, которым управлял 29-летний водитель, двигались в одном направлении – в сторону хутора Ветютнев. Столкновение автомобилей произошло на 7 километре трассы.
В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области объяснили причину аварии тем, что пенсионер, управлявший Daewoo Matiz, ехал с большой скоростью, не учитывая сложные дорожные и метеорологические условия.
В ДТП травмы получили не только оба водителя, но 70-летняя пассажирка легкового автомобиля. Все они были госпитализированы в больницу.
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