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Во Фроловском районе пожилая пара на Daewoo Matiz врезалась в самосвал
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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Во Фроловском районе пожилая пара на Daewoo Matiz врезалась в самосвал

Сегодня, 12:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ekburg.tv
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