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В Центральном районе в ДТП с двумя иномарками пострадал 5-летний ребенок
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Центральном районе в ДТП с двумя иномарками пострадал 5-летний ребенок

Сегодня, 11:43ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: prizyv.tv
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