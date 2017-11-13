В Центральном районе в ДТП с двумя иномарками пострадал 5-летний ребенок
Сегодня, 11:43ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: prizyv.tv
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Минувшей ночью в Центральном районе города Волгограда в лобовом столкновении двух импортных легковушек пострадали два человека, в том числе малолетний ребенок.
По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в 23.35 на улице Мира столкнулись BMW 523 и Mercedes-Benz W220.
Как установили инспекторы ГИБДД, аварию устроил 21-летний водитель BMW. Он ехал со стороны улицы Гоголя и, не справившись с управлением, напротив дома №10 выехал на встречную полосу. Там он и врезался в Mercedes-Benz.
Пострадавшими оказались пассажира второй иномарки - 26-летний мужчина и 5-летний ребенок. С травмами их доставили в медицинские учреждения города.
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