В Центральном районе в ДТП с двумя иномарками пострадал 5-летний ребенок

Минувшей ночью в Центральном районе города Волгограда в лобовом столкновении двух импортных легковушек пострадали два человека, в том числе малолетний ребенок.

По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, в 23.35 на улице Мира столкнулись BMW 523 и Mercedes-Benz W220.

Как установили инспекторы ГИБДД, аварию устроил 21-летний водитель BMW. Он ехал со стороны улицы Гоголя и, не справившись с управлением, напротив дома №10 выехал на встречную полосу. Там он и врезался в Mercedes-Benz.