В Нехаевском районе обнаружили заросшее сорняком поле площадью 142 гектара

Специалисты Россельхознадзора выявили нарушения законодательства в области карантина растений в Нехаевском районе Волгоградской области.

В ходе проверки ООО «Михайловское» на территории Тишанского сельского поселения сотрудники отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства обнаружили заросший сорняком земельный участок площадью 141,9 га.

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, на поле, которое использовалось под посевы озимой пшеницы, оказался очаг карантинного сорняка - повилики.

Выяснилось, что сельхозпредприятие не проводило мероприятия по локализации и ликвидации сорного растения. Кроме того, о заражении земельного участка оно не известило федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции контроля и надзора в области карантина растений.