В Нехаевском районе обнаружили заросшее сорняком поле площадью 142 гектара
В ходе проверки ООО «Михайловское» на территории Тишанского сельского поселения сотрудники отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства обнаружили заросший сорняком земельный участок площадью 141,9 га.
Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, на поле, которое использовалось под посевы озимой пшеницы, оказался очаг карантинного сорняка - повилики.
Выяснилось, что сельхозпредприятие не проводило мероприятия по локализации и ликвидации сорного растения. Кроме того, о заражении земельного участка оно не известило федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции контроля и надзора в области карантина растений.
По фактам выявленных нарушений в отношении юридического лица было возбуждено административное дело по статье 10.1 КРФ об АП.
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