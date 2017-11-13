В Михайловском районе в салоне машины ветврача обнаружили 2-х убитых косуль

В минувшие выходные в Михайловском районе полицейские выявили факт незаконной охоты на косуль. На проселочной дороге была задержана автомашина «Нива», в которой трое мужчин везли две туши убитых животных.

Внедорожник был остановлен государственным инспектором в области охраны окружающей среды по Михайловскому району. Именно он и вызвал стражей порядка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, прибыв на место, полицейские выяснили, что за рулем «Нивы» находился 45-летний местный ветврач, с ним ехали двое знакомых – 60-летний сторож нефтебазы и 34-летний водитель станции «скорой помощи». В машине правоохранители обнаружили две крупные туши самцов косули.

По словам мужчин, на парнокопытных охотился только один из них. При этом правоохранители изъяли два ружья ИЖ-27 и ИЖ-43, а также карабин «Сайга».

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.258 УК РФ – «Незаконная охота». По этой статье максимальным наказанием может стать арест на полгода.