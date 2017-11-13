В Клетском районе 11-летняя девочка рассказала правду об отчиме-педофиле

В Клетском районе взят под стражу 29-летний местный житель, который подозревается в надругательстве над малолетней падчерицей. Уже возбуждено уголовное дело по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Мать даже и не подозревала, что творит муж с ее дочерью. Правда вскрылась во время застолья накануне Дня народного единства.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, при гостях 11-летняя дочка стала просить маму не пить спиртное, боясь, что она уснет. Девочка пояснила, что боится оставаться одна с отчимом. Когда мать и гости узнали, почему, то набросились на мужчину. И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы он не убежал из дома. Позднее его задержала полиция.

Следователи установили, что отчим неоднократно насиловал малолетнюю падчерицу, когда в 2015-ом и текущем году жена находилась в роддоме.

Мужчина на допросе уже признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.