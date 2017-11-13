В Клетском районе 11-летняя девочка рассказала правду об отчиме-педофиле
Мать даже и не подозревала, что творит муж с ее дочерью. Правда вскрылась во время застолья накануне Дня народного единства.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, при гостях 11-летняя дочка стала просить маму не пить спиртное, боясь, что она уснет. Девочка пояснила, что боится оставаться одна с отчимом. Когда мать и гости узнали, почему, то набросились на мужчину. И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы он не убежал из дома. Позднее его задержала полиция.
Следователи установили, что отчим неоднократно насиловал малолетнюю падчерицу, когда в 2015-ом и текущем году жена находилась в роддоме.
Мужчина на допросе уже признался в содеянном. Расследование уголовного дела продолжается.
Кстати, правдивость показаний ребенка уже подтвердили психологи.
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