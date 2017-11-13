Под Волгоградом найдены тела двух пенсионерок, пропавших без вести

В минувшие выходные были обнаружены тела сразу двух жительниц региона, которые ушли из дома и пропали без вести.

Жительница села Чапурники Светлана М. исчезла 23 октября. Изначально была информация, что она поехала на автобусе в Красноармейский район.

Как сообщила корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» председатель ВРОО «ВолгоСпас-ППД» Лариса Селянинова, волонтеры более недели прочесывали местность рядом с остановкой, в том числе близ лежащую лесопосадку, железнодорожные пути, но поиски результатов не дали. Обнаружил тело женщины случайный прохожий, гулявший с собакой в лесопосадке поселке им. 19-го партсъезда, который территориально относится к уже к Волгограду. Родственники опознали погибшую по одежде.

Как стало известно корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» от источника в правоохранительных органах, смерть женщины не носит криминального характера, она сама свела счеты с жизнью, вероятно, на фоне депрессии. Не так давно она потеряла мужа, который, к слову также наложил на себя руки в той же лесопосадке, а затем Светлана М. лишилась и работы - женщина продолжала трудиться даже выйдя на пенсию.