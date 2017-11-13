На юге Волгограда «Лада» протаранила столб: в больницу попали 2 человека
Сегодня, 10:50ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В воскресенье ночью в Красноармейском районе на световую опору на полном ходу налетел автомобиль ВАЗ-2114.
Это ДТП случилось в 3:20 напротив дома №50а по проспекту Героев Сталинграда.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 21-летний водитель «Лады» вел машину в сторону улицы Фадеева и внезапно вырулил прямо на столб возле дороги.
При наезде на препятствие и водитель, и его 25-летний пассажир получили травмы. Оба были доставлены с места происшествия в больницу.
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