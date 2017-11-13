На юге Волгограда «Лада» протаранила столб: в больницу попали 2 человека

При наезде на препятствие и водитель, и его 25-летний пассажир получили травмы. Оба были доставлены с места происшествия в больницу.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 21-летний водитель «Лады» вел машину в сторону улицы Фадеева и внезапно вырулил прямо на столб возле дороги.

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