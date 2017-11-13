На берег Волги выбросило неизвестное животное с диким оскалом

Волга, конечно, не океан и даже не море, но во время сезонных спадов воды и отливов из ее глубин, оказывается, появляются «неведомые чудовища».

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

Свидетелем подобной картины на днях стал корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру». На берегу Волги в районе причала №1 в Центральном районе Волгограда наряду с останками рыб и речным мусором из воды на сушу прибило труп животного.

Фото: Виталий Кошелев, novostivolgograda.ru

При ближайшем рассмотрении оно, предположительно, оказалась собакой. Причем она, судя по остаткам поводка на шее, при жизни имела хозяина. Вероятнее всего, собака проводила время с людьми на местном диком пляже и во время купания утонула.

При этом жуткий оскал не должен вводить в заблуждение - такой эффект создается из-за усыхания мягких тканей после смерти.