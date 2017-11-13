На берег Волги выбросило неизвестное животное с диким оскалом
Свидетелем подобной картины на днях стал корреспондент ИА «НовостиВолгограда.ру». На берегу Волги в районе причала №1 в Центральном районе Волгограда наряду с останками рыб и речным мусором из воды на сушу прибило труп животного.
При ближайшем рассмотрении оно, предположительно, оказалась собакой. Причем она, судя по остаткам поводка на шее, при жизни имела хозяина. Вероятнее всего, собака проводила время с людьми на местном диком пляже и во время купания утонула.
При этом жуткий оскал не должен вводить в заблуждение - такой эффект создается из-за усыхания мягких тканей после смерти.
Отметим, что за уборку берега, если земля не в аренде, отвечает районная администрация. И если останки рыб река «хоронит» естественным образом, то трупы крупных животных необходимо увозить с берега.
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