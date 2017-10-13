Житель Кировского района приготовил к сбыту почти 3,5 килограмма наркотиков

Против задержанного возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотика ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обыска в частном домовладении мужчины оперативники обнаружили более килограмма марихуаны и более двух килограммов конопли. Общей вес изъятого составил 3 кг 400 гр.

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