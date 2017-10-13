Житель Кировского района приготовил к сбыту почти 3,5 килограмма наркотиков
Сегодня, 15:05ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Кировском районе города Волгограда сотрудники областной полиции и регионального Управления ФСБ задержали 51-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе обыска в частном домовладении мужчины оперативники обнаружили более килограмма марихуаны и более двух килограммов конопли. Общей вес изъятого составил 3 кг 400 гр.
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф
Растительный наркотик подозреваемый хранил с целью дальнейшего сбыта.
Против задержанного возбуждено уголовное дело. За покушение на сбыт наркотика ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время наркосбытчик взят под стражу.
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