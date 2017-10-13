Задержана волгоградская наркодилерша, сбежавшая из-под ареста в Москву
Сегодня, 10:03ПроисшествияВиталий КошелевФото: yakutsk.ru
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Почти четыре года 25-летней уроженке Волгограда удавалось скрываться от органов следствия.
Еще в конце ноября 2013-го года она была задержана в Краснооктябрьском районе Волгограда за сбыт и хранение героина. В декабре того же года суд заключил ее под домашний арест, но уже через несколько дней подозреваемая ударилась в бега.
Накануне сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Волгоградской области задержали волгоградку, находившуюся в федеральном розыске, в Москве. Суд сразу же ее арестовал. В ближайшее время ее этапируют в Волгоград, до вынесения приговора она будет находиться под стражей.
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