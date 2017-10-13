Задержана волгоградская наркодилерша, сбежавшая из-под ареста в Москву

Почти четыре года 25-летней уроженке Волгограда удавалось скрываться от органов следствия.

Еще в конце ноября 2013-го года она была задержана в Краснооктябрьском районе Волгограда за сбыт и хранение героина. В декабре того же года суд заключил ее под домашний арест, но уже через несколько дней подозреваемая ударилась в бега.