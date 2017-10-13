Волжскую пенсионерку ограбил родной сын, освободившийся из колонии

В дежурную часть полиции города Волжского поступило заявление от 62-летней местной жительницы, которая сообщила, что ее ограбил собственный сын.

По ее словам, когда великовозрастный сын был у нее в гостях, он стал требовать денег. А когда получил отказ, то под угрозой насилия завладел золотыми серьгами пожилой женщины, стоимость которых превышает 20 тысяч рублей.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного Управления Росгвардии, получив ориентировку, сотрудники вневедомственной охраны по горячим следам задержали грабителя.

Стражи порядка выяснили, что подозреваемый нигде не работает, а кроме того, ранее он уже был судим за грабеж.