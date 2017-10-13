Волгоградский школьник сломал позвоночник в батутном центре
Сегодня, 10:47ПроисшествияВиталий КошелевФото: angonli.ru
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Печально закончились развлечения 9-летнего мальчика в батутном центре. Накануне он вместе со взрослыми проводил время в ТРЦ в Советском районе Волгограда и решил попрыгать на платном аттракционе.
Во время одного из прыжков школьнику не хватило координации, и он, сильно оттолкнувшись, приземлился за пределами мягкой зоны батута.
Как сообщил корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» источник в оперативных службах, пострадавший был доставлен в травматологическое отделение больницы №7, где врачи диагностировали у школьника компрессионный перелом позвоночника. Мальчик госпитализирован, медики проводят необходимые в таких случаях мероприятия.
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