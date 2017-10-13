Волгоградский школьник сломал позвоночник в батутном центре

Печально закончились развлечения 9-летнего мальчика в батутном центре. Накануне он вместе со взрослыми проводил время в ТРЦ в Советском районе Волгограда и решил попрыгать на платном аттракционе.

Во время одного из прыжков школьнику не хватило координации, и он, сильно оттолкнувшись, приземлился за пределами мягкой зоны батута.