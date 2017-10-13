В Волжском автоледи прятала дочь от автоинспекторов между сиденьями машины

13 октября в городе Волжском в течение дня сотрудники Госавтоинспекции проводили профилактические рейдовые мероприятия «Ремень безопасности – детское кресло». Цель – профилактика ДТП с участием детей-пассажиров.

Автоинспекторы обращали внимание на то, как водители используют ремни безопасности и удерживающие устройства при перевозке детей.

Как оказалось, не все родители-водители четко следуют правилам дорожного движения. Пятеро автовладельцев, проявивших халатность по отношению к перевозке своих детей, были привлечены к административной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Так, 28-летняя волжанка, управляя автомобилем «Нива», перевозила 5-летнюю дочь без детского удерживающего устройства. Чтобы избежать наказания, мать предложила девочке спрятаться на полу между сиденьями. Еще одна автоледи, управляя автомобилем Hyundai, не пристегнула своего сына, хотя в салоне автомобиля находилось детское кресло.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, 34.мвд.рф

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают гражданам, что применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров, снижения риска получения травм в случае аварии. Они позволяют на 80% снизить риск травмирования детей в возрасте до 4 лет, а детей в возрасте от 5 до 9 лет – на 52%.

Кроме того, согласно пункту 22.9 ПДД РФ, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.