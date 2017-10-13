Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Персоны
Фоторепортажи
Авто
Спецпроекты
В Волгограде наказали адвоката, просившего свидетеля дать ложные показания
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d1%81%d1%83%d0%b4

В Волгограде наказали адвоката, просившего свидетеля дать ложные показания

Сегодня, 14:28ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: news.tut.by
Читайте
также
Олег Матвейчев: «Впереди у Волгоградской области – светлое будущее»
Волгоградские депутаты часов не наблюдают
Губернатор Волгоградской области отказался от телохранителя за 2 миллиона