В Волгограде наказали адвоката, просившего свидетеля дать ложные показания

В пятницу Волгоградский областной суд не стал изменять приговор адвокату Роману Зайцеву, который признан виновным в подстрекательстве свидетеля к даче заведомо ложных показаний (ч. 4 ст. 33, ч.1 ст.307 УК РФ).

Жалобу в апелляционную инстанцию представитель Волгоградской областной коллегии адвокатов подал после того, как 7 июля Тракторозаводский районный суд приговорил его к 1 году исправительных работ с удержанием 12% заработка в доход государства.

Как рассказала ИА «НовостиВолгограда.ру» старший помощник областного прокурора Ольга Токарева, в период с апреля по июль 2016 года Зайцев уговорил своего знакомого дать следователю по одному из уголовных дел ложные показания в качестве свидетеля. При этом подзащитный обвинялся в совершении особо тяжкого преступления.

Впоследствии лжесвидетель отказался от своих слов, признавшись, что показания ложные.

Зайцев посчитал несправедливым свое наказание ввиду недоказанности его вины.

Однако по итогам апелляционного рассмотрения дела Волгоградский областной суд оставил приговор первой инстанции без изменения.