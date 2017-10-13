В Старополтавском районе две женщины ради пива взломали дверь магазина
По словам 67-летнего мужчины, ночью злоумышленники залезли в продовольственный магазин, отжав входную дверь. При этом они похитили всего 4 бутылки пива на сумму 400 рублей.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемых. Ими оказались две безработные местные жительницы в возрасте 23 и 39 лет. В момент задержания женщины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Задержанные сознались в содеянном. По их словам, им хотелось продолжить в тот вечер распитие спиртного, а алкоголь закончился. Магазин, в который они пошли, оказался уже закрыт. Недолго думая, женщины взломали дверь и забрали пиво.
По факту кражи с проникновением возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
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