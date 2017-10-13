В Ольховке во время пожара в заброшенном здании пострадали два человека

В минувший четверг вечером в селе Ольховка Волгоградской области во время пожара в неэксплуатируемом здании едва не сгорели двое мужчин.

Возгорание случилось около семи часов вечера. Специалистам еще предстоит установить, по какой причине.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что небольшая заброшенная постройка на улице Ленинской размером 3х4 метра горела целиком.

Прибывшие на место происшествия сотрудники 52-й пожарно-спасательной части сбили огонь буквально за пять минут.