В Ольховке во время пожара в заброшенном здании пострадали два человека
Сегодня, 09:08ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: 23.mchs.gov.ru
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В минувший четверг вечером в селе Ольховка Волгоградской области во время пожара в неэксплуатируемом здании едва не сгорели двое мужчин.
Возгорание случилось около семи часов вечера. Специалистам еще предстоит установить, по какой причине.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что небольшая заброшенная постройка на улице Ленинской размером 3х4 метра горела целиком.
Прибывшие на место происшествия сотрудники 52-й пожарно-спасательной части сбили огонь буквально за пять минут.
При пожаре пострадали двое мужчин в возрасте 53 и 58 лет. Пострадавших с ожогами доставили в больницу. Причины ЧП устанавливаются.
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