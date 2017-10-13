В Новоаннинском районе фура сбила с трассы трактор: водитель погиб на месте

В Новоаннинском районе на трассе «Москва – Волгоград» фура слетела в кювет вместе со сбитым ею трактором Т-150 К. В ДТП погиб один человек.

Дорожная трагедия произошла накануне в шесть часов вечера, на 730-ом километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий».

Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 36-летний водитель большегруза Volvo с полуприцепом выехал на полосу встречного движения. Когда впереди он заметил легковушку, то попытался уйти от лобового столкновения. Но, не рассчитав скорость движения своего транспорта, дальнобойщик сбил с дороги ехавший в попутном направлении трактор.

В результате сельхозмашина опрокинулась в кювет. Затем и сама фура тоже съехала с трассы.