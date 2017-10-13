В Новоаннинском районе фура сбила с трассы трактор: водитель погиб на месте
Сегодня, 12:17ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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В Новоаннинском районе на трассе «Москва – Волгоград» фура слетела в кювет вместе со сбитым ею трактором Т-150 К. В ДТП погиб один человек.
Дорожная трагедия произошла накануне в шесть часов вечера, на 730-ом километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий».
Согласно сообщению пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, 36-летний водитель большегруза Volvo с полуприцепом выехал на полосу встречного движения. Когда впереди он заметил легковушку, то попытался уйти от лобового столкновения. Но, не рассчитав скорость движения своего транспорта, дальнобойщик сбил с дороги ехавший в попутном направлении трактор.
В результате сельхозмашина опрокинулась в кювет. Затем и сама фура тоже съехала с трассы.
Пострадавший во время аварии 50-летний водитель трактора скончался на месте ДТП.
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