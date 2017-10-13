В Камышине водитель Hyundai Accent сбил на дороге 8-летнего школьника

По информации пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», 36-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы Стахановской. И тут перед ним на дороге появился школьник, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.

В четверг в городе Камышине восьмилетний мальчик едва не погиб, перебегая дорогу перед близко идущей машиной.

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