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В Камышине водитель Hyundai Accent сбил на дороге 8-летнего школьника
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В Камышине водитель Hyundai Accent сбил на дороге 8-летнего школьника

Сегодня, 11:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansku.ru
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