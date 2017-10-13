В Камышине водитель Hyundai Accent сбил на дороге 8-летнего школьника
Сегодня, 11:13ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bryansku.ru
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В четверг в городе Камышине восьмилетний мальчик едва не погиб, перебегая дорогу перед близко идущей машиной.
В 15.35 ребенка сбил автомобиль Hyundai Accent. Несчастный случай произошел напротив дома №135 по улице Гороховской.
По информации пресс-службы межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», 36-летний водитель иномарки ехал в сторону улицы Стахановской. И тут перед ним на дороге появился школьник, который перебегал проезжую часть в неположенном месте.
Полицейские отмечают, что мальчик находился на дороге без сопровождения взрослых.
С места происшествия малолетний школьник был доставлен в травмпункт центральной городской больницы Камышина.
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