В Башкирии во время фотосессии в класс школьников врезалась «Лада»
По информации пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, ДТП случилось в Туймазинском районе в 11 часов дня.
Как выяснили полицейские, 12 школьников вместе со своей учительницей пошли на экскурсию в лес. По дороге они решили сфотографироваться все вместе возле стелы с названием своего района. В это время 26-летний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением, и машину занесло.
«По инерции автомобиль боком задел учащихся. В результате ДТП четверо учеников с различными травмами госпитализированы в районную больницу», – говорится в сообщении ведомства.
Как стало известно, один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии. У троих травмы средней степени тяжести.
Установлено, что в момент ДТП водитель находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.
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