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В Башкирии во время фотосессии в класс школьников врезалась «Лада»
Сюжеты:
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В Башкирии во время фотосессии в класс школьников врезалась «Лада»

Сегодня, 18:16ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан/ 02.мвд.рф
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