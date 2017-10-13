В Башкирии во время фотосессии в класс школьников врезалась «Лада»

Пятница, 13-е, стала действительно несчастливым днем для школьников башкирского села Япрыково. В восьмиклассников, которые хотели сделать групповую фотографию, на полном ходу врезался автомобиль ВАЗ-2115.

По информации пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, ДТП случилось в Туймазинском районе в 11 часов дня.

Как выяснили полицейские, 12 школьников вместе со своей учительницей пошли на экскурсию в лес. По дороге они решили сфотографироваться все вместе возле стелы с названием своего района. В это время 26-летний водитель «пятнадцатой» не справился с управлением, и машину занесло.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, 02.мвд.рф

«По инерции автомобиль боком задел учащихся. В результате ДТП четверо учеников с различными травмами госпитализированы в районную больницу», – говорится в сообщении ведомства.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан, 02.мвд.рф

Как стало известно, один из пострадавших школьников находится в тяжелом состоянии. У троих травмы средней степени тяжести.