Светлоярский алиментщик стал выплачивать долг после недели работы в детсаду

Несколько дней обязательных работ в детском саду буквально изменили в лучшую сторону алиментщика из Светлоярского района.

До этого мужчина лишь изредка выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. И у него образовалась задолженность на сумму более 60 тысяч рублей.

Как рассказали ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области, должник не реагировал на предупреждения судебного пристава об административной ответственности. И через некоторое время за уклонение от уплаты алиментов суд наказал его обязательными работами сроком на 70 часов.

Мужчина проигнорировал это решение суда и не явился на отработку. После чего был повторно признан виновным и получил 7 суток ареста.

Отбыв наказание, должник все же явился на обязательные работы. Трудиться ему пришлось в местном детском саду, где он занимался уборкой и благоустройством территории.

В это время должник наблюдал, как счастливых детей забирают домой мамы и папы. Видя трогательное общение ребят с родителями, он вспомнил про своего ребенка и решил больше не уклоняться от выплаты алиментов, а также наладить отношения с семьей.