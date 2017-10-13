Под Палласовкой водитель «копейки» врезался в «Приору» и угробил пассажирку
Сегодня, 12:24ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: misanec.ru
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Смертельное ДТП с участием двух отечественных легковушек автоинспекторы зарегистрировали в четверг в Палласовском районе.
В двенадцатом часу дня на 146-ом километре автомобильной дороге «Иловатка – Старая Полтавка – Палласовка – Николаевск» столкнулись ВАЗ-2101 и ВАЗ-217050.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 59-летний владелец «копейки» выезжал на трассу с прилегающей территории и не пропустил Ладу Приора, которой управлял 34-летний водитель.
В столкновении, которое оказалось весьма сильным, погибла 54-летняя пассажирка «копейки».
В аварии также пострадали оба водителя и 26-летний пассажир Лады Приора. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
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