Под Палласовкой водитель «копейки» врезался в «Приору» и угробил пассажирку

В аварии также пострадали оба водителя и 26-летний пассажир Лады Приора. Все они получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, 59-летний владелец «копейки» выезжал на трассу с прилегающей территории и не пропустил Ладу Приора, которой управлял 34-летний водитель.

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