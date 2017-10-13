Директор волгоградской компании идёт под суд за неуплату 11 млн рублей налогов

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «НПО Спецклимат». Предпринимателя обвиняют в неуплате налогов на общую сумму свыше 11 млн рублей.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в 2015 и 2016 годах бизнесмен систематически уклонялся от выплаты налогов, внося в декларации заведомо ложные сведения. В частности, он скрывал НДС и налог на прибыль, указывая в документах информацию о фиктивных сделках с подставными «фантомными» предприятиями.