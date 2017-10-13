Директор волгоградской компании идёт под суд за неуплату 11 млн рублей налогов
Сегодня, 10:37ПроисшествияНикита ДробныФото: urcompanya.ru
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Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «НПО Спецклимат». Предпринимателя обвиняют в неуплате налогов на общую сумму свыше 11 млн рублей.
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в 2015 и 2016 годах бизнесмен систематически уклонялся от выплаты налогов, внося в декларации заведомо ложные сведения. В частности, он скрывал НДС и налог на прибыль, указывая в документах информацию о фиктивных сделках с подставными «фантомными» предприятиями.
Махинации коммерсанта разоблачили сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью областного ГУ МВД. Сам обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело в его отношении рассмотрит Красноармейский районный суд; предпринимателю может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
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