В центре Волгограда пожарные из горящей квартиры спасли 96-летнюю бабушку
Сегодня, 13:50ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ivteleradio.ru
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В субботу в Центральном районе загорелась одна из квартир дома на улице Ленина. Во время пожара едва не погибла 96-летняя пенсионерка.
Возгорание в четырехэтажном многоквартирном доме было зарегистрировано пожраными в 7.41, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.
По словам спасателей, площадь пожара в квартире составила 8 квадратных метров – горели домашние вещи.
К моменту прибытия на место происшествия сотрудников 3-й пожарно-спасательной части комната, где случалось возгорание, была уже вся в огне. Сотрудники МЧС успели спасти хозяйку – женщина 1921 года рождения.
Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Причина пожара в квартире пока не установлена.
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