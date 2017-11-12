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В центре Волгограда пожарные из горящей квартиры спасли 96-летнюю бабушку
Сюжеты:
100-летие революцииРуссо туристоОбманутые дольщики
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В центре Волгограда пожарные из горящей квартиры спасли 96-летнюю бабушку

Сегодня, 13:50ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: ivteleradio.ru
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