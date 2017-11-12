В центре Волгограда пожарные из горящей квартиры спасли 96-летнюю бабушку

В субботу в Центральном районе загорелась одна из квартир дома на улице Ленина. Во время пожара едва не погибла 96-летняя пенсионерка.

Возгорание в четырехэтажном многоквартирном доме было зарегистрировано пожраными в 7.41, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.

По словам спасателей, площадь пожара в квартире составила 8 квадратных метров – горели домашние вещи.

К моменту прибытия на место происшествия сотрудников 3-й пожарно-спасательной части комната, где случалось возгорание, была уже вся в огне. Сотрудники МЧС успели спасти хозяйку – женщина 1921 года рождения.

Пострадавшую пенсионерку доставили в больницу для оказания медицинской помощи.