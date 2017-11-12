В Краснослободске в деревянном частном доме заживо сгорел пенсионер
Сегодня, 11:26ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: karelinform.ru
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В субботу вечером в Среднеахтубинском районе произошел пожар, во время которого погиб 62-летний пенсионер.
Сообщение о возгорании одного из частных домов в городе Краснослободске на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 20.16.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, на улице Рабоче-Крестьянской горело деревянное жилое строение размером 6х8 метров по всей площади.
Прибывшие на место происшествия расчеты 50-й пожарно-спасательной части обнаружили погибшего хозяина 1955 года рождения.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
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