В Краснослободске в деревянном частном доме заживо сгорел пенсионер

Сообщение о возгорании одного из частных домов в городе Краснослободске на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 20.16.

В субботу вечером в Среднеахтубинском районе произошел пожар, во время которого погиб 62-летний пенсионер.

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