Волжанин, просверливший голову соседу, проведет за решеткой более 8 лет

Волгоградский областной суд ужесточил наказание волжанину, жестоко убившему своего соседа в сентябре 2016 года.

13 месяцев назад на одном из дачных участков Волжского подсудимый поссорился с потерпевшим в ходе совместного распития спиртных напитков. Словесный конфликт перерос в драку. Пользуясь превосходством в физической силе, хозяин дачи сначала до полусмерти избил своего знакомого. Затем взял шуруповерт и, используя его в качестве оружия, острием сверла нанес своему оппоненту не менее четырех ударов в голову, грудь и плечо.

Потерпевший в тот же день был госпитализирован в городскую больницу. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, спустя несколько дней он скончался, рассказали в пресс-службе Волжского горсуда.

Жестоко расправившийся со своим обидчиком мужчина был признан виновным по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Волжским городским судом ему было назначено наказание в виде 8 лет исправительной колонии особого режима. Также с подсудимого в пользу матери погибшего была взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 руб. и материальный ущерб, связанный с организацией похорон, поминальными обедами, установкой памятника и судебными расходами на представителя.

Приговор одновременно был обжалован защитником подсудимого и гособвинением. В облсуде прислушались ко второй стороне, которая посчитала наказание мягким. Учитывая, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, что является отягчающим обстоятельством, подсудимому увеличили срок лишения свободы на два месяца.