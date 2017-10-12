В Волжском разыскивают водителя, сбившего мужчину на автобусной остановке

В минувшую среду в городе Волжском под машину попал 54-летний местный житель, который ждал автобуса на остановке.

Наезд на человека произошел примерно в 20.35 напротив дома №160 по улице Карбышева.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина стоял на проезжей части в «кармане» остановки. В это время какой-то автомобиль (марка устанавливается) сбил его, двигаясь задним ходом.

С места происшествия водитель сразу же скрылся. Сейчас сотрудники автоинспекции продолжают его разыскивать.