В Волжском разыскивают водителя, сбившего мужчину на автобусной остановке
Сегодня, 11:50ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: stolicaonego.ru
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В минувшую среду в городе Волжском под машину попал 54-летний местный житель, который ждал автобуса на остановке.
Наезд на человека произошел примерно в 20.35 напротив дома №160 по улице Карбышева.
Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, мужчина стоял на проезжей части в «кармане» остановки. В это время какой-то автомобиль (марка устанавливается) сбил его, двигаясь задним ходом.
С места происшествия водитель сразу же скрылся. Сейчас сотрудники автоинспекции продолжают его разыскивать.
Пешеход, попавший под машину, получил травму руки и был доставлен в больницу.
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