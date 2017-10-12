В Волгограде объявлен план «Перехват»: ищут иномарку, сбившую подростка

ДТП произошло сегодня около 8:00 в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от остановки «Монолит». Автомобиль налетел на подростка, притормозил, а затем водитель снова ударил «по газам», даже не узнав, остался ли жив юный пешеход.

Подросток получил перелом ноги, многочисленные ушибы и был госпитализирован. Благодаря показаниям очевидцев полицейским удалось установить приметы машины беглеца.