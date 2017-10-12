В Волгограде объявлен план «Перехват»: ищут иномарку, сбившую подростка
Сегодня, 14:14ПроисшествияВиталий КошелевФото: news-factor.ru
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ДТП произошло сегодня около 8:00 в Краснооктябрьском районе Волгограда недалеко от остановки «Монолит». Автомобиль налетел на подростка, притормозил, а затем водитель снова ударил «по газам», даже не узнав, остался ли жив юный пешеход.
Подросток получил перелом ноги, многочисленные ушибы и был госпитализирован. Благодаря показаниям очевидцев полицейским удалось установить приметы машины беглеца.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, все инспекторы городского ГИБДД получили ориентировку на иномарку серебристого или белого цвета, предположительно Shkoda или Wolkswagen Polo. Розыск скрывшегося водителя в данный момент продолжается.
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