В Урюпинске пожарные три с половиной часа тушили шесть построек
Сегодня, 09:33ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: bragazeta.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Крупный пожар возник накануне днем в Урюпинске - он охватил территории сразу нескольких частных домовладений. В основном полыхали хозяйственные постройки, стоящие близко друг к другу.
Возгорание было зарегистрировано сотрудниками МЧС в 13.29. На место происшествия были вызваны пожарные расчеты 23-й пожарно-спасательной части.
«На улице Набережной и в переулке Ермолова горели пять хозпостроек и летняя кухня на общей площади 214 квадратных метров», - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Пожар удалось полностью ликвидировать только к пяти часам вечера.
Пострадавших нет. Сотрудники спасательного ведомства считают, что возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей