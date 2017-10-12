В Урюпинске пожарные три с половиной часа тушили шесть построек

«На улице Набережной и в переулке Ермолова горели пять хозпостроек и летняя кухня на общей площади 214 квадратных метров», - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Крупный пожар возник накануне днем в Урюпинске - он охватил территории сразу нескольких частных домовладений. В основном полыхали хозяйственные постройки, стоящие близко друг к другу.

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