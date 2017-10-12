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В центре Волгограда «Рено» врезался в «Ладу»: пострадал 10-месячный ребенок
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Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В центре Волгограда «Рено» врезался в «Ладу»: пострадал 10-месячный ребенок

Сегодня, 10:39ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
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