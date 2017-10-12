В центре Волгограда «Рено» врезался в «Ладу»: пострадал 10-месячный ребенок
Сегодня, 10:39ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области/ 34.мвд.рф
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вечером в среду в Центральном районе столкновение двух легковушек закончилось госпитализацией 10-месячной девочки.
Авария произошла в 19.20 на перекрестке улиц Двинской и Пархоменко, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Согласно полицейской сводке, ДТП устроил 41-летний водитель автомашины Renault Megane. Он выезжал с Двинской и при повороте налево не пропустил ВАЗ-2106, которому должен был предоставить преимущество в движении.
Пострадавшая в «шестерке» маленькая пассажирка в момент аварии находилась на руках у матери. В результате происшествия ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp и Viber информационного агентства «НовостиВолгограда.ру»! Мы ждем ваших комментариев и новостей. Присылайте свои фото и видеоматериалы. Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 937 708 14 50
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей