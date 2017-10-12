В центре Волгограда «Рено» врезался в «Ладу»: пострадал 10-месячный ребенок

Пострадавшая в «шестерке» маленькая пассажирка в момент аварии находилась на руках у матери. В результате происшествия ребенок получил травму головы и был доставлен в больницу.

Согласно полицейской сводке, ДТП устроил 41-летний водитель автомашины Renault Megane. Он выезжал с Двинской и при повороте налево не пропустил ВАЗ-2106, которому должен был предоставить преимущество в движении.

Авария произошла в 19.20 на перекрестке улиц Двинской и Пархоменко, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

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