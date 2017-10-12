В Михайловке сотрудник ЧОПа выстрелил из пистолета в посетителя магазина
Инцидент произошел 10 октября примерно в 22 часа после того, как в продуктовый магазин прибыли охранники, получившие сигнал о срабатывании сигнализации в объекте, за который они отвечают.
По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, прибыв на место происшествия, ЧОПовцы обнаружили пьяного посетителя, который в грубой форме предъявлял претензии продавцу по качеству обслуживания.
Увидев охранников, мужчина еще больше разозлился. Вступив с ними в конфликт, он даже стал им угрожать ножом.
Опасаясь за свою жизнь, один из охранников выстрелил из травматического пистолета сначала в воздух, а затем в ногу мужчины. Получив травму, буйный покупатель обратился в больницу.
Посетителем магазина оказался 31-летний местный житель.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося инцидента.
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