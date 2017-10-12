В Михайловке сотрудник ЧОПа выстрелил из пистолета в посетителя магазина

В Михайловке сотрудники полиции проводят проверку по факту стрельбы в одном из городских магазинов. Из травматического пистолета в покупателя стрелял сотрудник частного охранного предприятия.

Инцидент произошел 10 октября примерно в 22 часа после того, как в продуктовый магазин прибыли охранники, получившие сигнал о срабатывании сигнализации в объекте, за который они отвечают.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области, прибыв на место происшествия, ЧОПовцы обнаружили пьяного посетителя, который в грубой форме предъявлял претензии продавцу по качеству обслуживания.

Увидев охранников, мужчина еще больше разозлился. Вступив с ними в конфликт, он даже стал им угрожать ножом.

Опасаясь за свою жизнь, один из охранников выстрелил из травматического пистолета сначала в воздух, а затем в ногу мужчины. Получив травму, буйный покупатель обратился в больницу.

Посетителем магазина оказался 31-летний местный житель.