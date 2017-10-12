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В квартире жителя Екатеринбурга из унитаза вылезло странное существо
Сюжеты:
Огненный август 2017-гоРуссо туристоОбманутые дольщики
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В квартире жителя Екатеринбурга из унитаза вылезло странное существо

Сегодня, 15:20ПроисшествияСтанислав ЛопатинФото: Алексей Юринов/ vk.com/incekb
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