В квартире жителя Екатеринбурга из унитаза вылезло странное существо

Накануне житель Екатеринбурга Алексей Юринов рассказал в соцсети о происшествии, которое случилось в его квартире и перепугало всех ее жителей. Из унитаза вылезло какое-то странное существо, которое потом пришлось выгонять из помещения.

Свой рассказ мужчина, живущий на первом этаже многоквартирного дома, даже подтвердил снимками – когда существо было выдворено из помещения, хозяева квартиры поспешили за фотоаппаратом.

«На Агрономической, 50 вылезла из унитаза тварь. Увидели грязь в коридоре, думали дети играли, но нет. До сих пор в шоке. Увидели в углу под одеждой длинный хвост в комнатах закрыли везде двери и открыли входную дверь лентяйкой тыкали эту тварь, выбежала на улицу», – написал мужчина в одной из городских групп соцсети.

Фото: Алексей Юринов, vk.com/incekb

Фото: Алексей Юринов, vk.com/incekb

Пользователь также отметил, что животное похоже на куницу. Возможно, в канализацию оно попало от соседей.

Фото: Алексей Юринов, vk.com/incekb

В соцсети это событие вызвало бурное обсуждение. Некоторые поделились аналогичными случаями.