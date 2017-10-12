В квартире жителя Екатеринбурга из унитаза вылезло странное существо
Свой рассказ мужчина, живущий на первом этаже многоквартирного дома, даже подтвердил снимками – когда существо было выдворено из помещения, хозяева квартиры поспешили за фотоаппаратом.
«На Агрономической, 50 вылезла из унитаза тварь. Увидели грязь в коридоре, думали дети играли, но нет. До сих пор в шоке. Увидели в углу под одеждой длинный хвост в комнатах закрыли везде двери и открыли входную дверь лентяйкой тыкали эту тварь, выбежала на улицу», – написал мужчина в одной из городских групп соцсети.
Пользователь также отметил, что животное похоже на куницу. Возможно, в канализацию оно попало от соседей.
В соцсети это событие вызвало бурное обсуждение. Некоторые поделились аналогичными случаями.
«У тети из унитаза выползала крыса, носом подергала и обратно уползла. А они на 5 этаже живут», – рассказала одна из пользователей соцсети.
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